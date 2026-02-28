Rusia recomienda a sus nacionales que abandonden Irán

La legación diplomática pidió a los rusos mantenerse alerta debido a la “agresión” estadounidense e israelí contra Irán y seguir las informaciones oficiales.

La embajada pidió abstenerse de visitar el país persa y también recomendó ”encarecidamente” que los rusos que ya se encuentran en el país lo abandonen ”si es posible”.

El expresidente ruso Dmitri Medvédev tachó este sábado de una ”tapadera” las recientes negociaciones de Estados Unidos con Irán.

”Nadie lo duda. Nadie quería negociar nada”, escribió Medvédev en Telegram.

El actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso agregó que el ”pacificador ha vuelto a mostrar su verdadera cara”.

En este sentido, recordó que el país persa fue fundado hace 2.500 años, y Estados Unidos hace 249.

Se trata del primer comentario de un alto cargo ruso a los ataques contra Irán.

El Ministerio de Exteriores ruso prometió emitir en breve un comunicado con la reacción de Moscú a la operación militar contra la República Islámica.