Sal Da Vinci gana Sanremo con su 'Per sempre si', un 'hit' como promesa de amor

"Quiero dedicar este premio a mi ciudad, Nápoles", proclamó este conocido artista de la canción popular napolitana al recoger el premio, visiblemente emocionado, en el Teatro Ariston de Sanremo.

Sal Da Vinci (Nueva York, 1969), pseudónimo de Salvatore Michael Sorrentino, era uno de los veteranos de esta edición y se ha llevado al público y hecho viral en las redes sociales con esta bailable canción de amor en el que promete un "sí" eterno a su amada.

Ahora el artista deberá aclarar si acepta llevar este tema a Eurovisión el próximo mayo representando a Italia, algo reservado cada año al ganador de Sanremo.

La incógnita suele resolverse en la rueda de prensa de clausura del certamen, en la mañana del domingo a las 12:20 hora local (11:20 GMT).

De los treinta artistas a concurso, los finalistas votados por el público fueron cinco. El más joven fue Sayf (Génova, 1999), que acabó en segunda posición con su pegadizo 'Tu mi piaci tanto'.

Ditonellapiaga (Roma, 1997) quedó tercera con su rompedor pop 'Che fastidio!', mientras que cuarta terminó Arisa (Génova, 1982), ganadora de Sanremo en 2014 y en la categoría juvenil en 2009, que ha vuelto a triunfar con su tierno canto personal 'Magica favola'.

Por último, en quinta posición quedó 'Male necessario', una historia intensa de caída y redención interpretada por el dúo entre el rapero Fedez (Milán, 1989) y Marco Masini (Florencia, 1964), ganador en otras dos ocasiones del certamen, en 1990 y 2004.

En la gala, retransmitida por la televisión pública italiana RAI, el director artístico de las dos últimas ediciones, Carlo Conti, se ha despedido del festival y pasado el relevo -por primera vez en directo- a Stefano De Martino, que lo presentará en 2027.