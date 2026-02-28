Sánchez denuncia el "atropello a la legalidad internacional" en Irán

En declaraciones a los medios antes de asistir en Barcelona a la entrega de la cuadragésima edición de los premios Goya, Sánchez ha considerado la situación en Oriente Medio como "muy preocupante" porque, ha afirmado, "de nuevo estamos hablando de un atropello a la legalidad internacional".

Sánchez ha hecho "un llamamiento a la desescalada, al respeto al Derecho internacional" y ha advertido de que la violencia solamente va a traer más violencia" y más sufrimiento a la sociedad iraní, "que está sufriendo ya la represión de un régimen absolutamente totalitario y cruel, particularmente con las mujeres".

"Por supuesto rechazamos y repudiamos ese régimen, pero de la misma manera tenemos que denunciar este atropello a la legalidad internacional que no va a traer nada bueno ni para la región ni, por supuesto, para sus ciudadanos, ni tampoco para el mundo", ha añadido.

Ha defendido que España "ha sido muy consistente a lo largo de todos estos años, sea en Gaza, sea en Ucrania, sea también en Venezuela o ahora mismo también en Irán" abogando por la diplomacia, por la paz, "por la legalidad internacional y por encontrar fórmulas pacíficas de resolver los conflictos que tienen las sociedades".

"La política tiene que estar para resolver problemas, no para crearlos; tiene que estar para aportar soluciones, no para imponer la ley del más fuerte", ha afirmado ante los periodistas.

Ha recordado que en febrero ha vencido el plazo del Tratado Internacional de No Proliferación de Armas Nucleares y ha pedido opinado que "las grandes potencias nucleares tienen que firmar un acuerdo, sentarse a negociar, llegar a un acuerdo para desescalar y no aumentar el arsenal".

Eso, ha explicado, "concierne e interpela también a Estados Unidos, por supuesto, y también aquellas naciones, como es el caso de régimen iraní que está buscando precisamente con el enriquecimiento de uranio tener acceso a armamento nuclear".