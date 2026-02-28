Sánchez rechaza la acción de EEUU e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo

En su cuenta de la red social X, el jefe del Ejecutivo español también rechazó las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", sentenció.

"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", escribió Sánchez.

También en el mismo sentido se pronunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien está siguiendo de cerca la "grave situación" tras los bombardeos de EE.UU. e Israel a Irán y pidió respeto al derecho internacional.

"La violencia solo trae caos", escribió Albares en su cuenta en la red social X, donde subraya que "desescalada y diálogo son la vía para la paz y estabilidad".

Fuentes del Ministerio indicaron a EFE que en Irán hay actualmente 158 españoles, a los que Exteriores ha pedido que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos e Israel lanzaron en la mañana de este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.