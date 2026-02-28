Secretario de Estado de EEUU suspende viaje a Israel tras el ataque contra Irán

"Debido a las circunstancias actuales, el Secretario Rubio ya no viajará a Israel el 2 de marzo", informó en un breve comunicado el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson.

Rubio tenía previsto realizar un viaje de dos días de duración a Israel esta semana para, entre otras cosas, analizar con el Gobierno de Benjamín Netanyahu la marcha de las conversaciones entre Washington y Teherán a cuenta del programa nuclear iraní.

Ambas partes se habían reunido esta semana en Ginebra y, aunque Washington no había mostrado entusiasmo, la delegación iraní dijo salir satisfecha de la ronda de conversaciones, que debían continuar este lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el viernes que no estaba contento con la manera de negociar de los iraníes y dijo que, en medio del mayor despliegue militar estadounidense en dos décadas en Oriente Medio, aún no había decidido si atacaría o no a la república islámica.

Horas después, EE.UU. e Israel iniciaron la operación conjunta a gran escala Furia Épica, a la que Irán ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Mientras Israel ha reportado decenas de heridos en su territorio a causa de la respuesta iraní, el Pentágono ha asegurado que no hay bajas estadounidenses y que ninguno de sus activos militares en la región ha sufrido daños graves.

El propio Trump ha anunciado que Furia Épica ha acabado con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y ha instado al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen islámico, instaurado en el país persa desde 1979.