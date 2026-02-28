Seis muertos al estrellarse un helicóptero en el oeste de Kenia

El accidente ocurrió en el condado de Nandi en torno a las 16.45 hora local (13.45 GMT), precisó el jefe de la Policía de ese territorio, Samuel Mukuusi.

Según medios locales, el helicóptero realizó un aterrizaje de emergencia antes de incendiarse en la localidad de Chepkiep.

Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar del suceso y las autoridades aún no han confirmado la identidad de las personas a bordo, entre las que podría encontrarse un diputado del Parlamento keniano, de acuerdo con la prensa local.

Los detalles del accidente siguen sin estar claros. Fotos que circulan en redes sociales muestran el helicóptero envuelto en llamas en una zona montañosa con árboles.