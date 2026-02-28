Seúl urge evaluar la seguridad de sus ciudadanos en Irán y tropas en la región tras ataque

"El presidente, Lee Jae-myung, fue informado sobre la situación en Irán y, al tiempo que revisó el impacto en el país y las medidas relacionadas, ordenó que se dé máxima prioridad a la seguridad de nuestros compatriotas en Irán y en las zonas cercanas", dijo la portavoz presidencial, Kang Yu-jung, en un comunicado.

Israel y Estados Unidos llevaron a cabo este sábado bombardeos contra la República Islámica en plena negociación nuclear entre Teherán y Washington.

En enero pasado la Cancillería surcoreana declaró, en una reunión para evaluar planes de contingencia para los surcoreanos en Irán, que hay unos 70 surcoreanos en el país de Oriente Medio, excluyendo diplomáticos y sus familiares.

Por su parte, el ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, ordenó revisar de inmediato la situación de seguridad de las tropas desplegadas en Oriente Medio, como la Unidad Dongmyeong y la Unidad Cheonghae, según un comunicado de su oficina.

La escalada tiene implicaciones para la península coreana, dado el historial de cooperación militar entre Irán y Corea del Norte, y podría reforzar la narrativa de disuasión nuclear de Pionyang en un contexto de crecientes tensiones regionales.

Tras el bombardeo de EE.UU. contra instalaciones nuleares iraníes en junio del año pasado, Pionyang condenó el ataque de Washington como "una grave violación" del derecho internacional".