Sismo de magnitud 5,9 sacude zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica sin consecuencias

Ciudad de Panamá, 28 feb (EFE).- Un sismo de magnitud 5,9 se registró este sábado frente a la costa del Atlántico panameño en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, según el Instituto de Geociencias (IGC) panameño, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales.