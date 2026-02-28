Sube a 40 la cifra de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en sur de Irán

El gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, confirmó la cifra de 40 fallecidas y reportó que 48 estudiantes resultaron heridas como consecuencia del ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab.

Poco antes, el vicegobernador de la provincia, Ahmad Nafisi, informó del ataque de esta mañana y señaló que los equipos de rescate se encuentran en la escuela, que cuenta con 170 estudiantes, para asistir a las heridas y realizar las labores de retirada de escombros.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.