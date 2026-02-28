Susan Sarandon, radiante en la 40 gala de los Goya, vestida de Armani

La actriz eligió un favorecedor abrigo esmoquin en azul noche con solapa estrecha -sobre la que llevaba un pin que decía 'Free Palestine'- y puños en raso del mismo tono.

Con cinco nominaciones a los Óscar, por 'Atlantic City' (1982), 'Thelma y Louise' (1992), 'Lorenzo's Oil' (1993), 'The Client' (1995) y 'Dead Man Walking' (1996) -con la que consiguió su única estatuilla- recogerá en la gala el Goya Internacional.

Un reconocimiento que en anteriores ediciones de los Goya recogieron Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Al anunciar el premio, la Academia de Cine español resaltó que Sarandon (Nueva York, 1946) es una las actrices más destacadas del cine de Hollywood, "con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo".

Sarandon es una ferviente activista en favor de causas sociales y una enamorada de España. No es la primera vez que visita Barcelona, donde acudió a recoger en 2023 el Premio de Honor San Jordi de Cinematografía a toda su carrera, un momento en el que aprovechó para visitar varios museos, tal y como ha sucedido las veces que ha estado San Sebastián o Madrid.