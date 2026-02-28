Trump habla con Arabia Saudí, Catar, EAU y el secretario de la OTAN sobre el ataque a Irán

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó de las llamadas con estos aliados después de confirmar que Trump tuvo también una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El líder estadounidense esté monitoreando la operación, bautizada por el Pentágono como 'Furia Épica', desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, mismo lugar desde donde ordenó en enero el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.

Según el Ejército norteamericano, desde el inicio del ataque no se han reportado víctimas estadounidenses y es la primera vez que el Pentágono usa en combate drones de ataque unidireccionales de bajo coste.