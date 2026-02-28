UE pide cese de hostilidades entre Afganistán y Pakistán tras escalada de violencia

"Hacemos un llamamiento a todos los actores para que desescalen de inmediato y cesen las hostilidades tras el marcado aumento de la violencia en Afganistán y Pakistán, incluidos los ataques transfronterizos y los ataques reportados en las últimas 24 horas, que podrían tener graves consecuencias para la región", dijo en un comunicado difundido por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

La Unión Europea (UE) reiteró que "el territorio afgano no debe utilizarse para amenazar o atacar a otros países y pide a las autoridades de facto afganas que adopten medidas eficaces contra todos los grupos terroristas que operan en Afganistán o desde Afganistán".

Asimismo, el comunicado instó a "ambas partes a dialogar" y a respetar el derecho internacional, el derecho humanitario y a garantizar la protección de civiles e infraestructura civil.

Las fuerzas del Gobierno talibán lanzaron este viernes una nueva oleada de ataques contra posiciones paquistaníes en la Línea Durand, apenas horas después de haber ofrecido una resolución negociada a Islamabad, y tras más de 48 horas de escalada militar entre los dos países, que ha derivado en la declaración formal de guerra abierta por parte de Islamabad.