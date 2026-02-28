Una elegantísima Susan Sarandon, reina de la alfombra roja de los Goya

Sarandon, que recibió el Goya Internacional por su "filmografía extraordinaria" pero también por "su valiente compromiso político y social", llenó la alfombra roja del glamour de Hollywood pero también de activismo, con un pin en la solapa que decía 'Free Palestine'.

Pero si hubo un tono dominante sobre la alfombra del Auditori de Barcelona, que acogió la gala, fue el blanco, que compitió con impresionantes joyas y las chapas con lemas propalestinos de muchos de los invitados.

La modelo y presentadora Nieves Álvarez consiguió atrapar la mirada con una creación de la cordobesa Juana Martín, pura artesanía floral, realizado en un tiempo récord para la presentadora.

De blanco y negro, Blanca Soroa, la joven actriz de 'Los domingos', el filme favorito de la noche, eligió para su primera alfombra roja de los Goya un Carolina Herrera NY con bustier en blanco roto y falda de tul negra.

Como si el color del año de Pantone se hubiera adueñado de la pasarela, Silvia Abril, Belén Rueda, Llúcia García, Eva Ruíz y Nerea Garmendia tambuñen sucumbieron a este tono, mientras que Nathalie Poza apostó por una combinación de cuerpo arquitectónico blanco y pantalón con capa negra de Isabel Sanchis.

La presentadora de la gala, Rigoberta Bandini demostró seguridad y pocos nervios con un Rabanne en dos texturas en negro y falda abierta con miniflecos en plata, entre la sofisticación y la subversión.

Más allá del blanco, el azul y el negro fueron los otros colores dominantes de la noche.

Con una pieza de archivo de 2015 de Carolina Herrera en azul celeste con volantes mucho movimiento en la falda pisó la alfombra Hiba Abouk, uno de los diseños destacados de la noche.

Y de negro, Karla Sofía Gasgón, con una impresionante abertura lateral en la falda de su vestido de Saint Laurent y no menos espectaculares joyas de Damiani.

La prescriptora italiana Chiara Ferragni regresó a los Goya con un diseño recto en terciopelo negro con minicapa blanca sobre los hombros prendida con una flor del mismo color.

Muy sexy la actriz chilena María Luisa Mayol, de Michael Costelo con una creación muy ajustada en terciopelo negro con encajes laterales a lo largo de la falda.

Con esmoquin y de blanco de Pedro del Hierro apareció Ingrid Rubio con una maxi chaqueta con solapas bordadas de pedrería. También apostó por el blanco, con un traje pantalón, la modelo Laura Ponte.

Ellos tampoco han renunciado al blanco: Alberto San Juan, Leiva o Arturo Valls lo lucieron inmaculado sobre la alfombra roja.

Mientras que la actriz Alba Flores, hija del recordado Antonio Flores y nieta de Lola Flores, apareció como recién llegada de un rodeo,con un pantalón con tachuelas y camisa a juego de flecos de Dominnico.

Muy elegante su prima, Elena Furiase, con un diseño de silueta columna, escote halter y espalda descubierta con malla de cristal de Swarovski de Andrew Polcrid. Y la delicada elegancia de Nora Hernández se ha visto reforzada por el Rabanne en lentejuelas azules con el que ha brillado sobre la alfombra roja.

Sybilla consiguió un póker de damas con diseños que han defendido muy bien cada una de sus protagonistas. Leonor Watling con un diseño negro con capa interior en rojo; María León, una creación desestructurada en beige; Susi Sánchez, un bicolor en verde y Rossy de Palma, en plata.

Siempre en las listas de las mejores de la noche la colombiana Juana Acosta se decantó por un escultórico diseño de Stéphane Rolland, con falda transparente y flecos estratégicamente situados.

Irene Escolar y Victoria Luengo desfilaron espectaculares con dos Armani en negro, mismo color de una elegante Toni Acosta, con un vestido recto de Isabel Sanchis.

La nota de color en un perfecto amarillo de Loewe fue la de Patricia López Arnaiz.

Paco León sabe como nadie cómo posar y elegir la mejor opción, en esta ocasión un traje de Tom Ford con un coqueto fular y una flor como adorno en el ojal.

Mario Casas, de negro al completo, posó orgulloso del brazo de su madre.

El presentador de la gala, Luis Tosar, optó por un esmoquin con americana de espiga con solapas de pico en satén negro, que combinó con una camisa con botones joya de Pedro del Hierro al que incorporó en el ojal un pin con la bandera palestina.

Más atrevido, Marc Clotet desfiló con la chaqueta en el hombro, que dejaba al descubierto una camisa azul de gasa transparente, mientras que Carlos Cuevas acertó con un 'look' de raya diplomática y amplios bolsillo.

Algo más de riesgo se vio en Enric Auquer, con una camisa de un rojo anaranjado, chaqueta sastre de Carlota Barrera, y en Oliver Laxe, el director de 'Sirat', con un esmoquin de terciopelo burdeos.