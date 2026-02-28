Von der Leyen envía condolencias al presidente de Emiratos y condena los ataques iraníes

"Acabo de hablar con (el presidente) de Emiratos Árabes Unidos. Expresé nuestro pleno apoyo y nuestras condolencias tras los ataques iraníes y las víctimas resultantes. Europa condena enérgicamente estos ataques injustificables", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales.

La jefa del Ejecutivo europeo calificó los ataques como una "flagrante violación de la soberanía de los EAU y una clara violación del derecho internacional", añadiendo que "no es la primera vez que los EAU sufren ataques con misiles y drones por parte de Irán y sus aliados".

Finalmente, aseguró que "Europa se solidariza plenamente con sus socios de toda la región" y apuntó que seguirá "colaborando con importantes socios regionales".

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que lanzó ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

Desde Dubai se confirmó que el ataque causó daños materiales y la muerte de un ciudadano asiático, según el ministerio de Defensa, que aseguró que la "situación de seguridad en el país está bajo control".