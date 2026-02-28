Von der Leyen mantiene contactos con Israel y varios países de la UE sobre Oriente Medio

La mandataria europea dijo a través de redes sociales que ha hablado esta tarde con el presidente de Chipre -país que tiene la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE)- Nikos Christodoulides, el canciller alemán Friedrich Merz y el canciller austríaco Christian Stocker, así como Herzog.

"Nos comprometemos a seguir colaborando estrechamente con todos nuestros socios regionales para salvaguardar la estabilidad y la seguridad de la región y proteger la vida de los civiles", dijo Von der Leyen tras estos contactos.

Asimismo, añadió que apoya "firmemente el derecho del pueblo iraní a decidir su propio futuro".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este sábado una amplia campaña conjunta contra Irán, causado decenas de muertos en la nación persa, entre ellos 83 niñas en una escuela.

EFE fue testigo de escenas de caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.

Como respuesta, el régimen iraní ha iniciado una ofensiva militar contra las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio y ha lanzado al menos seis oleadas de misiles contra Israel.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirán este domingo por la tarde por videoconferencia en un Consejo extraordinario para abordar la crisis en Oriente Medio, mientras que los embajadores de los Estados miembros mantendrán también una reunión de emergencia previamente.

Por su parte, Von der Leyen, ha convocado un "consejo de seguridad" extraordinario con los comisarios europeos el próximo lunes.