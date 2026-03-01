Abren las inscripciones para los Premios Verdes para América Latina y el Caribe

La sostenibilidad en el tiempo sigue siendo uno de los principales desafíos para los proyectos socioambientales en América Latina. Más allá de la generación de ideas, el reto está en consolidar modelos que puedan mantenerse operativos, acceder a financiamiento y escalar su impacto, señalaron los organizadores.

En ese contexto, proyectos con impacto y resultados medidos -sociales, ambientales o de innovación- podrán postular en la décima primera edición de Premios Verdes, una plataforma regional que ha evolucionado hacia un programa integral de fortalecimiento de capacidades y conexión internacional.

De acuerdo con el Estudio de Impacto 2013-2023 elaborado por PwC, el 71 % de los proyectos que participaron en Premios Verdes superó la barrera de los dos años y continúa en funcionamiento. Además, el 74 % incrementó sus ventas tras su participación y el 36 % accedió a financiamiento.

Estas cifras evidencian la incidencia que pueden tener los procesos de evaluación técnica, mentoría y visibilidad en la sostenibilidad económica de las iniciativas, anotó.

La nueva edición tendrá como eje el evento global que se realizará en octubre próximo en la ciudad ecuatoriana de Cuenca (sur), donde convergerán proyectos y líderes de distintos países para fortalecer su proyección internacional.

La convocatoria está dirigida a proyectos en ejecución que se alineen en cualquiera de las diez categorías oficiales de Premios Verdes, entre ellas: Agricultura y Producción de Alimentos, Agua Dulce, Ciudades y Comunidades Resilientes.

Además, Desarrollo Humano, Economía Circular, Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Marinos, Energía, Finanzas y Tecnología Verde.

El registro es gratuito y prioriza iniciativas con impacto comprobable, sostenibilidad financiera y potencial de escalabilidad.

"El reto regional es fortalecer y amplificar todo proyecto que ya está generando resultados", señala Gustavo Manrique, cofundador de Premios Verdes.

Anotó que "quienes están resolviendo problemas reales en sus comunidades, en su entorno, necesitan acceso a redes, conocimiento y oportunidades que les permitan crecer, y ese es el compromiso de Premios Verdes".

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril en www.premiosverdes.org y los proyectos serán evaluados por expertos internacionales bajo criterios técnicos de impacto ambiental, social, sostenibilidad financiera e innovación.

Premios Verdes es un movimiento regional que encuentra, conecta y amplifica a los proyectos y líderes que impulsan soluciones sostenibles en América Latina y el Caribe.

A lo largo de más de una década, ha recibido más de 20.000 proyectos provenientes de 53 países, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes de innovación ambiental, impacto social y sostenibilidad en la región.