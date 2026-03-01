Albares traslada a sus homólogos de la UE que solo habrá paz en Oriente Medio con diálogo

Albares participó en una reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, donde defendió ante sus socios y ante la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, la posición española de rechazo a los ataques de EE.UU. e Israel.

Tras la reunión, escribió en su perfil en X que "la guerra y la violencia no pueden normalizarse como formas de resolver conflictos".

Y señaló que España pide respeto al derecho internacional y así lo ha trasladado en el consejo extraordinario.

El Ministerio español de Exteriores calcula que unos 30.000 españoles están actualmente en Oriente Medio. Todos se encuentran bien y nadie ha resultado herido en los ataques de EE.UU. e Israel a Irán ni en las acciones de represalia del régimen iraní a países de la zona, como recalcó Albares este domingo.

Mientras, hay decenas de turistas y de deportistas varados en países de la zona esperando a que se reabra el espacio aéreo para volver a España, entre ellos un grupo de 27 malagueños atrapados en Dubái.