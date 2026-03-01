Araqchí dice que los ataques contra Teherán no afectan a su capacidad de librar la guerra

“Los bombardeos en nuestra capital no tienen ningún impacto en nuestra capacidad para librar una guerra. La defensa mosaico descentralizada nos permite decidir cuándo y cómo terminará la guerra”, dijo en X Araqchí.

El jefe de la diplomacia iraní afirmo que han dedicado dos décadas a estudiar las derrotas de Estados Unidos en los países vecinos de Irán, al este y al oeste, lo que podría parecer una alusión a las intervenciones en Afganistán e Irak.

“Hemos incorporado las lecciones aprendidas en consecuencia”, aseguró.

Las palabras de Araqchí llegaron al final de una jornada en la que Teherán recibió duros bombardeos con ataques por la mañana con al menos siete oleadas y dos docenas de bombardeos que han causado unos daños y víctimas de los que nos ha informado.

Entre los objetivos estuvo la televisión estatal iraní, que ya fue atacada en junio en un bombardeo que se saldó entonces con la muerte de dos periodistas.