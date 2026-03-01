Ascienden a 21.000 los afectados por lluvias en Ecuador en lo que va de 2026

Las lluvias también han afectado a 784,3 hectáreas de cultivos, 21,6 kilómetros de vías, trece puentes, 82 bienes públicos y 60 privados, mientras que once puentes han quedado destruidos.

Además, un aluvión ocurrido en la provincia andina de Cotopaxi provocó la muerte de 94.000 truchas, mientras que otras 30.000 truchas y alevines murieron por las intensas lluvias señaló la Secretaría.

La provincia con mayor impacto a la población es Guayas, con 10.689 personas, seguida por Esmeraldas (3.102), El Oro (2.360), Los Ríos (1.855) y Chimborazo, con 1.099 personas impactadas.

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta este domingo, se habían registrado 1.146 eventos adversos por lluvias afectando a las 24 provincias del país.

Los eventos más recurrentes corresponden a deslizamientos (38,48 %), inundaciones (33,86 %), lluvias intensas (11,95 %), hundimientos (3,58 %), erosión hídrica (3,23 %), aluviones (2,97 %) y vendavales (2,62 %).

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.

El pasado viernes, se declaró el estado de emergencia regional, por 90 días, en las provincias del Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Chimborazo, El Oro, Los Ríos y Loja, una medida que se adoptó debido a los daños causados por las lluvias en la población, la red vial, la infraestructura pública y los medios de subsistencia.