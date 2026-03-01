Atacan a un petrolero cerca de la costa de Omán

La nota del Centro de Seguridad que reproduce la agencia oficial omaní indica que "toda la tripulación del petrolero, compuesta por 20 personas, incluyendo 15 ciudadanos indios y 5 ciudadanos iraníes, fue evacuada".

"La información inicial indica que cuatro tripulantes sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados para recibir el tratamiento necesario", agrega.

El Centro de Seguridad Marítima no ha informado sobre la autoría de este ataque.

Omán ha desempeñado un importante rol en las frustradas negociaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Ginebra la semana pasada que pretendían poner fin al programa nuclear iraní.

Las negociaciones, que iban a tener un nueva ronda esta semana, han sido suspendidas tras el inicio de la ofensiva militar contra Irán.