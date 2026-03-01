Ataques iraníes en el golfo Pérsico causan un muerto y daños menores en tres aeropuertos

Según reporta la agencia oficial de noticias emiratí WAM, los más graves en el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi, donde la intercepción de un dron que se dirigía al aeródromo derivó en la caída de fuselaje que acabó con la vida de un ciudadano de origen asiático y causó heridas a otra persona.

Otro incidente similar en el aeropuerto de Dubai provocó heridas a cuatro personas, sin que se anunciaran daños materiales de consideración.

También en Dubai, los equipos de Defensa Civil intervinieron para extinguir un fuego en la fachada del hotel Burj Al Arab, causado por la caída de un dron interceptado por las defensas aéreas. También intervinieron para atender un fuego desatado en el puerto de Jebel Ali, también como resultado de la caída de los restos de una intercepción aérea.

Ninguno de estos incidentes causó heridos.

En un recuento publicado en la madrugada, que no incluye los posibles misiles y ataques lanzados desde Irán después de que la Guardia Revolucionaria anunciara represalias por el asesinato del líder supremo Alí Jameneí, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes anunció que 137 misiles y 209 drones han sido lanzados desde Irán hacia su país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De estos, 132 misiles fueron destruidos en vuelo y 5 cayeron al mar, mientras que de los drones, 195 fueron interceptados y sólo 14 llegaron al territorio emiratí, donde causaron "algún daño colateral".

El ministerio indicó que a consecuencia de las "intercepciones efectivas", algunos restos causaron daños materiales menores en algunas "propiedades civiles".

El aeropuerto de Manama, en Baréin, también fue objetivo de ataques en la madrugada de este domingo, en donde se registró el impacto de un dron que hizo daños materiales menores, según reporta la agencia oficial del país árabe BNA.

Según la nota, el aeropuerto ya había sido evacuados de la terminal antes del ataque para evitar daños mayores.

En este contexto, el Comando General de las Fuerzas de Defensa de Baréin anunció esta mañana que sus sistemas de defensa han derribado desde que se iniciaron los ataques iraníes al menos 45 misiles y nueve drones, entre ellos algunos del tipo Shahed-136.

Mientras, la agencia oficial catarí QNA reporta que la caída de un misil interceptado sobre una zona industrial desató un "fuego menor", que fue extinguido y no dejó daños de relevancia.