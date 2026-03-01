Azerbaiyán expresa sus condolencias a Irán por la muerte de Jameneí

”Ante esta dolorosa pérdida, expresamos nuestras sinceras condolencias a usted, la familia del fallecido y el pueblo amigo de Irán. Les deseamos paciencia y fortaleza”, escribió el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, en un telegrama a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian.

También el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán expresó su pésame por la muerte de Jameneí y las ”víctimas civiles” de los bombardeos.

Bakú confió en un pronto cese de los ataques y el retorno al diálogo de las partes enfrentadas.

Asimismo, el país caucásico subrayó la ”imposibilidad” del uso de su territorio por terceros países en el enfrentamiento con Irán.