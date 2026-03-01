Bolsas de Shanghái, Shenzhen y Hong Kong caen hasta un 1,31 % al abrir tras ataques a Irán

Los parqués de Shanghái y Shenzhen caían un 0,22 % y un 0,7 %, respectivamente, al comenzar su actividad tras el fin de semana.

En el último año, el parqué shanghainés ha registrado un crecimiento del 25,7 %, mientras que su par de Shenzhen se ha revalorizado un 36 % en el mismo período.

Mientras, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, anotaba un retroceso de un 1,31 % a los pocos minutos de su apertura.

El aumento de la tensión en Oriente Medio y la promesa de nuevos ataques lastraban al índice hongkonés, que ha avanzado aproximadamente un 14 % en los últimos doce meses.

Estos parqués seguían así a su apertura la tendencia marcada por el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que sufría una caída de alrededor del 2 % tras al comienzo de sus operaciones este lunes.

Estados Unidos e Israel iniciaron en la mañana del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono. Irán, por su parte, ha respondido con bombardeos contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en países de la región como Bahréin, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos.

Pese a que el nuevo liderazgo iraní se ha mostrado dispuesto a hablar con el presidente estadounidense, Donald Trump, este aseguró que seguirán atacando "hasta que se alcancen todos los objetivos" y vaticinó que la operación podría durar hasta cuatro semanas.

La Cancillería china condenó este fin de semana los ataques sobre el país persa por "violar la soberanía y la seguridad" de Irán.

El ministerio instó asimismo "a evitar una mayor escalada de tensiones y a salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en el mundo".