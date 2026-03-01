Brasil cancela 17 vuelos tras los ataques de Israel y EE.UU. a Irán y la represalia iraní

En el aeropuerto internacional de Guarulhos, el más grande y concurrido terminal aéreo de Brasil y de América Latina, las aerolíneas Emirates y Qatar Airways cancelaron 15 vuelos desde el sábado.

La mayoría el domingo, en Guarulhos, con ocho viajes programados, seis de ellos de la compañía catarí.

Otros dos vuelos más de Emirates estaban programados en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro Tom Jobim: uno hacia Dubái y otro desde la capital de ese emirato hacia Río.

El sábado, tras el cierre del espacio aéreo en la zona, se cancelaron cuatro vuelos en Guarulhos. Dos de ellos tuvieron que regresar al terminal aéreo de São Paulo poco después de despegar. Otro que tenía como destino a Río de Janeiro desde Dubái también fue cancelado.

Para el lunes fueron cancelados otros dos vuelos de Emirates hacia y desde Dubái.

Este domingo ambas aerolíneas divulgaron comunicados informando sobre la suspensión temporal de las operaciones, en principio hasta el lunes, pero con la recomendación de verificar el estado de los vuelos en sus canales oficiales.