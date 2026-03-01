China condena la muerte de Jameneí por "violar la soberanía y la seguridad" de Irán

La operación estadounidense e israelí constituyó "un atropello a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las normas fundamentales de las relaciones internacionales", declaró el ministerio chino en un comunicado publicado este domingo en su página web.

Las autoridades chinas transmitieron su "firme oposición" y su "condena enérgica", al tiempo que pedían el "cese inmediato de las operaciones militares".

La Cancillería instaba asimismo "a evitar una mayor escalada de tensiones y a salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en el mundo".

El pasado sábado, el gigante asiático ya mostró su "gran preocupación" tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, cuya "soberanía, seguridad e integridad territorial deben ser respetadas", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El viernes, la Embajada de China en Irán había pedido a sus ciudadanos que salieran del país lo antes posible y que reforzasen sus medidas de seguridad, avanzando asimismo que sus legaciones en la región brindarían la asistencia necesaria para "reubicarlos mediante vuelos comerciales o rutas terrestres".

Asimismo, la representación china en Israel emitió un comunicado en el que reclama a sus ciudadanos que "se preparen para ataques con misiles, drones y otras amenazas", y que se "familiaricen con los refugios antibombardeos y las rutas de evacuación más cercanas".

Desde que EE.UU. e Israel iniciaran la bautizada como operación Furia Épica contra Irán, ese país ha respondido con ataques contra Israel y otros países de la zona como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin y Kuwait.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han provocado al menos 201 muertos y 747 heridos en la república islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo este domingo que "lamentablemente" habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación para derrocar al Gobierno iraní.