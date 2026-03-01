Cómo ven los israelíes la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí

"Por supuesto que apoyo esta guerra. No solo beneficia a Israel (la muerte de Jameneí), sino a todo el mundo", sostiene esta joven, que prefiere no compartir su nombre, mientras de fondo se escuchan varias detonaciones seguidas. Es la defensa antiaérea israelí actuando contra la llegada de misiles iraníes.

Al mismo tiempo, muestra escepticismo respecto a que el régimen islámico iraní llegue a su fin tras la muerte de Jameneí. Su asesinato es un tanto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, venía buscando apuntarse, con su popularidad erosionada tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

"Dudo mucho de que esta guerra se haya puesto en marcha solo por Jameneí. Estoy segura de que Israel y Estados Unidos tienen más objetivos en Irán. Por lo que me temo que esta guerra va a ser más larga que la de junio", agrega la joven en referencia a la conocida como guerra de los Doce Días de junio de 2025, en la que se enfrentaron también Israel e Irán con una intervención puntial de Washington.

La conversación con EFE se ve interrumpida tras la llegada a los móviles del mensaje que indica el fin de la alerta por el ataque. Tras ello, el búnker en el que se refugiaban decenas de personas se vacía.

"Así es nuestra vida desde hace ya más de dos años. Estamos acostumbrados", cuenta una vecina de la zona.

A tan solo unos metros del refugio se ven los enormes destrozos que causó el misil balístico al impactar directamente contra un edificio de este céntrico barrio de la ciudad de Tel Aviv.

Como consecuencia, más de veinte personas resultaron heridas y una mujer de 32 años falleció en la noche del sábado al domingo, en lo que fue la primera víctima mortal registrada en Israel por los ataques de Irán.

El apartamento del israelí Yoav Loeff, de 60 años, también se encuentra en este barrio, del que han sido evacuados cerca de 200 vecinos -según cifras del Ayuntamiento de Tel Aviv-, y se ha visto afectado. Por suerte, cuenta a EFE, en el momento del ataque no se encontraba en su casa.

"He venido esta mañana y me he encontrado con todas las ventanas de mi apartamento rotas. Mira, yo odio las guerras. Y deseo la paz para la gente de aquí y los iraníes", indica.

Sobre muerte del líder supremo iraní celebrada hoy también por los ministros más radicales del Gobierno de Netanyahu, Loeff, en cambio, muestra otro punto de vista: "Yo no puedo decir que me siento feliz por la muerte de alguien, aunque es evidente que era un hombre cruel y horrible".

"Pero bueno, si esto va a suponer que Irán pueda tener un mejor futuro y haya más seguridad en la región, entonces es positivo. Pero, insisto en que no creo que esto se trate solo de una persona en concreto", prosigue.

Para la israelí Shani la muerte del líder supremo iraní es un primer paso para que en un futuro Israel "deje de vivir en una zona de guerra" y sus hijos "puedan vivir en paz".

"Personalmente, pienso que la muerte de Jameneí es una buena noticia para nosotros y para los iraníes. Era un dictador y estaba propagando el terror por toda la región. Pese a que ahora no sabemos quién va a controlar Irán y qué va a pasar en las próximas semanas", indica.

Y agrega: "Es mejor sufrir ahora y acabar con el régimen. Hasta los iraníes que viven en otros países también han mostrado su apoyo esta guerra".

Poco después de mantener estas conversaciones sobre a la muerte del líder supremo iraní, un misil de la República Islámica impactó directamente contra una sinagoga en Beit Shemesh, al oeste de Jerusalén.

Nueve personas perdieron la vida en ese impacto, lo que eleva a diez el número de muertos hasta ahora, lo que reflejan el precio que paga la sociedad israelí por esta nueva guerra.