Drones atacan un puerto de Omán y dejan herido a un trabajador extranjero

La agencia no precisa el origen de los drones, pero el 'modus operandi' parece ser el seguido por Irán en la jornada de ayer, cuando atacó con drones varios blancos en los países del Golfo Pérsico.

El segundo dron atacó una zona de almacenamiento de combustible, sin consecuencias mayores.

Duqm es un puerto comercial situado al sur del país, lejos de la zona más sensible del estrecho de Ormuz (donde también Omán tiene una base, casi enfrente de las costas iraníes).

En otro incidente registrado también en aguas de Omán, un barco que circulaba a 50 millas náuticas del puerto de Mascate, en el golfo de Omán, fue atacado por un proyectil que impactó en cubierta, ocasionado un incendio que ya está bajo control, según reporta el organismo británico de control del tráfico marítimo UKMTO. No queda claro el origen del ataque.

Esta misma mañana, otro petrolero identificado como Skylight también fue atacado en aguas de Omán, forzando la evacuación de toda su tripulación de veinte personas.

Sin embargo, el periodista de Bloomberg Javier Blas puntualizó en su cuenta de X que el Skylight era sospechoso de participar en operaciones de exportación ilegal de petróleo iraní para burlar las sanciones internacionales, por lo que el ataque sufrido es improbable que pueda atribuirse a Irán.

El UKMTO advirtió hoy de que toda la zona del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán, el paso de Bab al Mandab y el norte del mar Arábigo "sigue siendo muy volátil (debido) a la actividad militar regional que supone una amenaza elevada para la navegación comercial".

Y aun así, puntualizó que "no se ha comunicado ningún cierre oficial del estrecho de Ormuz a la industria marítima a través de los canales oficiales", que son NAVAREA e IMO. "Las comunicaciones de restricción de tránsito comunicadas por canales VHF no constituyen una suspensión del tránsito legalmente reconocida según la ley internacional marítima".