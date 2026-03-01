Ecuador y Emiratos refuerzan cooperación en materia comercial, de inversiones y seguridad

La suscripción de los documentos, cuyos detalles no han trascendido, tuvo lugar en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, en Quito.

"Recibimos a Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dabi, para consolidar una relación estratégica que impulse inversión, energía, innovación y desarrollo productivo para el Ecuador", escribió Noboa en sus redes sociales

De acuerdo al mandatario, "esta alianza ya tiene resultados concretos: firmamos acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos que abren mercados para nuestros productos, atraen capital, fortalecen nuestra seguridad y refuerzan la transparencia institucional".

"Sellamos la visita con la firma del acuerdo comercial, memorando para incrementar capacidades en seguridad y acuerdo para cooperación en transparencia", escribió en X, la canciller Gabriela Sommerfeld.

Ya la semana pasada, la titular de la diplomacia ecuatoriana había adelantado que la visita del príncipe sería para la firma del acuerdo de comercio, cuyas negociaciones fueron cerradas en el viaje de Noboa a Emiratos Árabes, que realizó a inicios de febrero para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando entre en vigor el acuerdo, el 98 % de los productos ecuatorianos negociados accederá al mercado emiratí con acceso preferencial, y el 75 % de estos productos ingresará de manera inmediata con arancel cero, de acuerdo a información del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano.

Serán más de 4.000 productos ecuatorianos, tanto agrícolas como industriales, los que quedarán cubiertos por el CEPA, y también habrá un proceso de desgravación de hasta 10 años para el resto de exportaciones.

Con este acuerdo, el Gobierno estima que las exportaciones ecuatorianas hacia este destino podrían alcanzar hasta 1.000 millones anuales al año 2030.