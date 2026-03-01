El alcalde de Londres advierte de que el laborismo está "en riesgo existencial"

En un artículo publicado en The Guardian, Khan (55 años), que está a punto de cumplir diez años al frente de la metrópoli sin que nadie le haga sombra por el momento, pronostica unos resultados catastróficos para el laborismo en las elecciones autonómicas y municipales de mayo si el partido no cambia de rumbo.

Subrayó por ejemplo que es necesario que el partido enarbole las banderas de igualdad, inclusión y respeto por la diversidad, que denuncie "el sexismo y el racismo" del presidente estadounidense Donald Trump y que pelee por regresar a la unión aduanera europea tras los estragos del Brexit.

La reciente derrota del laborismo en un feudo histórico en Manchester, en este caso a manos de la candidata del Partido Verde parar renovar un escaño vacante en la Cámara de los Comunes ha sido mal interpretada por el 'establishment' laborista, argumenta el alcalde.

El hecho de que el primer ministro Keir Starmer calificara a la ganadora de "extremista" ha sido un error, según Khan: "La mayoría de quienes están ahora pensando en votar a los Verdes no son extremistas. Muchos comparten nuestros valores y aspiraciones para el país pero están decepcionados con el Gobierno. Llamarlos extremistas no hará sino distanciarlos", advierte.

Khan sostiene que el partido ha optado por competir con Reform UK (la fuerza en ascenso dentro de la derecha), algo que supone "una traición a los valores laboristas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tradicional sistema bipartidista británico, en el que durante décadas se han alternado en el poder conservadores y laboristas, está cada vez más en entredicho, y las fuerzas en ascenso son el Reform UK por la derecha y el Partido Verde por la izquierda.

Starmer se hizo con el Gobierno en julio de 2024 tras una victoria arrolladora del laborismo en las elecciones legislativas (411 escaños de 650), pero desde entonces su popularidad ha caído en picado debido, entre otras cosas, a su falta de carisma, sus cambios de rumbo en decisiones clave o su debilidad en la escena internacional.

Ante este panorama los sondeos auguran una derrota del laborismo sin paliativos en los comicios autonómicos y municipales de mayo. EFE.