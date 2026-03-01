El Gobierno de Baréin reporta un muerto a raíz de un misil interceptado

El Ministerio del Interior de Baréin aseguró en un mensaje en X que el incendio provocó la muerte de "un trabajador asiático" y "graves heridas" a otras dos personas antes de que fuera controlado y extinguido.

Baréin ha sido objetivo de los ataques de Irán desde que el pasado sábado Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva coordinada contra la república islámica, que terminó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de más de 200 personas en el país.

La respuesta de Teherán ha consistido en atacar a Israel y países aliados de Estados Unidos en la región, que albergan bases militares de Washington, entre los cuales se cuenta Baréin.

Los ataques israelíes han dejado nueve muertos en Israel y tres en Emiratos Árabes Unidos, a los que ahora se suma esta víctima en el pequeño país del golfo Pérsico.