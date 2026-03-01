El Mobile World Congress abre mañana para dar un salto hacia la "era de la inteligencia"

El encuentro, que cumple veinte años en Barcelona, se abre mañana lunes y reúne a las principales tecnológicas globales. Contará con cerca de 110.000 asistentes, más del 20 % altos ejecutivos, que pondrán el foco en la carrera por automatizar procesos gracias a la IA, redefinir la conectividad a través del 5G avanzado y explorar los primeros desarrollos vinculados al 6G.

Grandes empresas como Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, Tik Tok y ZTE, estarán presentes con sus novedades en el evento.

La dimensión corporativa del MWC se complementa con su papel como gran foro de debate tecnológico, que reunirá a destacadas figuras del sector, como la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell; el inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, y la investigadora especializada en robótica e inteligencia artificial vinculada a Boston Dynamics Kate Darling.

El congreso tecnológico, que en la última década ha evolucionado desde una feria centrada en telefonía móvil a una gran cita global sobre tecnología y conectividad, arrancará oficialmente este domingo por la noche con la tradicional cena de gala en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), presidida por el rey Felipe VI.

Si en las últimas ediciones la inteligencia artificial fue un concepto ya omnipresente en lanzamientos y presentaciones, el MWC 2026 apunta a consolidar el salto del 'smartphone' al 'intelligent phone'.

Hasta ahora muchos servicios de IA dependían de la conexión a la nube y se activaban bajo demanda, pero la nueva generación de dispositivos incorpora procesadores diseñados para ejecutar funciones de IA en el propio terminal, lo que permite a los llamados agentes inteligentes tomar decisiones autónomas, ejecutar tareas complejas a partir de instrucciones simples y aprender del comportamiento del usuario.

Esta evolución sitúa a la IA como un elemento estructural del hardware móvil, con implicaciones directas en privacidad, eficiencia energética y velocidad de respuesta, al reducir la dependencia de servidores externos.

Al mismo tiempo, emerge el fenómeno de los 'dumb phones' o 'teléfonos tontos', dispositivos centrados exclusivamente en llamadas y mensajes que, lejos de limitarse a ser una opción de bajo coste, se han convertido en un nicho vinculado al bienestar digital, la privacidad y la desconexión tecnológica.

En paralelo, la evolución de las redes seguirá marcando la agenda del MWC, con un despliegue del 5G que continúa avanzando, mientras la industria comienza a definir la hoja de ruta hacia el 6G con el horizonte de 2030.

La próxima generación de comunicaciones móviles promete mayores velocidades y latencias en torno al milisegundo, lo que permitiría que sistemas de inteligencia artificial operen directamente desde la red de forma autónoma y con mínima intervención humana.

En su segunda edición, y ya consolidado como el mayor evento europeo dedicado al talento digital, el Talent Arena volverá a atraer este año a miles de personas como evento paralelo al MWC.

El encuentro busca fomentar nuevas vocaciones y atraer a profesionales de todos los sectores digitales con un programa que supera las 200 conferencias, talleres y 'hackatones' orientados al desarrollo profesional.

El Talent aspira a consolidarse como plataforma de referencia para desarrolladores, ingenieros y perfiles digitales en un momento en el que la demanda de especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad, computación avanzada y desarrollo de software sigue creciendo.

Entre los ponentes, Tim Berners-Lee, la investigadora en robótica e inteligencia artificial Kate Darling, el vicepresidente de la Linux Foundation, Tim Serewicz, y el DJ y emprendedor tecnológico Steve Aoki.