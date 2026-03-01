El petróleo de Texas sube un 8,42 % tras los ataques a Irán

A la apertura del mercado de futuros, el crudo sumaba 5,64 dólares al dato de cierre del viernes, cuando aún no se habían producido los bombardeos sobre el país persa.

Irán es uno de los principales productores de petróleo de la OPEP+. Además, controla el estrecho de Ormuz, punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región.

La mayoría de analistas ya apuntaban este fin de semana a un repunte del precio de otros crudos después de que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera de que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz ya no es seguro.

Por su parte, el Departamento de Transporte de EE.UU. emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

"La interrupción efectiva del tráfico a través del estrecho de Ormuz impide que 15 millones de barriles diarios de crudo lleguen a los mercados", declaró Jorge León, vicepresidente sénior y director de análisis geopolítico de Rystad Energy.

El analista vaticinó que algunos países con reservas de petróleo podrían "liberar volúmenes si la interrupción del estrecho corre el riesgo de prolongarse".

"A menos que surjan rápidamente señales de distensión, esperamos una significativa subida del precio del petróleo a principios de semana", añadió.

El desplazamiento de efectivos militares estadounidenses frente hacia Oriente Medio llevaba semanas provocando oscilaciones en el precio del crudo ante el medio a una escalada del conflicto como la ocurrida.

El precio del Texas ganó un 0,89 % la semana pasad influido por las negociaciones nucleares que mantenían EE.UU. e Irán y la posibilidad de un ataque estadounidense a la nación persa.

Estados Unidos e Israel iniciaron la mañana del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono. Irán, por su parte, ha respondido con bombardeos contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en países de la región.

Pese a que el nuevo liderazgo de iraní se ha mostrado dispuesto a hablar con el presidente Donald Trump, este aseguró que seguirán atacando "hasta que se alcancen todos los objetivos" y vaticino que podría durar hasta cuatro semanas.