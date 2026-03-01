España condena los ataques iraníes en Bahréin

Albares ha informado en dicha red de que ha hablado con sus homólogos de Bahréin; Omán y Azerbaiyán.

" A mi colega de Bahréin -Abdullatif bin Rashid Alzayani- le he trasladado mi condena a los ataques iraníes en su territorio" ha escrito Albares, quien también ha agradecido al ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al Busaidi, "los esfuerzos de mediación" de su país.

El ministro español ha abordado, así mismo, con su homólogo de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, la situación fronteriza con Irán.

Albares considera que la región "necesita diálogo, estabilidad y paz" y que "España va a seguir trabajando para ello".

El ministro ya había trasladado esta tarde a sus homólogos de la Unión Europea que "solo con desescalada, diplomacia y diálogo se puede alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio".

Albares defendió en una reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, la posición española de rechazo a los ataques de EE.UU. e Israel ante sus socios y ante la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.