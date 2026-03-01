España ve peligrosa la operación en Irán y sin "encaje" en la ONU

Albares, en una entrevista en TVE, afirmó: "La guerra no es la vía". También aseguró que Estados Unidos, por la información que él tiene, no ha utilizado las bases que tiene en el sur de España, en Rota (Cádiz) y en Morón de la Frontera (Sevilla) como apoyo en la operación "Furia épica" contra Irán: "De la información que yo tengo, en absoluto", afirmó.

Según explicó, esas dos bases militares de uso conjunto y soberanía española no se van a usar "para nada" que no esté incluido dentro del tratado, "que tiene un perímetro y fuera de ese perímetro no se van a usar" - insistió- ni tampoco se van a utilizar fuera de los principios de la Carta de la ONU.

Respecto a la reunión telemática de los responsables de Exteriores de la UE, señaló que defenderá la posición española de rechazo a los ataques de EE.UU. e Israel ante sus socios y ante la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, quien, tras estos bombardeos, sostuvo que el régimen iraní supone "una grave amenaza para la seguridad mundial", y añadió que se está retirando de la región al personal no esencial de la UE.

La violencia, subrayó Albares, "nunca trae la paz y la democracia, solo trae el caos" y esa es la posición que argumentará en el Consejo y eso no quiere decir -precisó- que España no condene "con contundencia" al régimen de Irán y que vea "inaceptable" la violación de los derechos de los iraníes, especialmente de las mujeres, pero eso no quita para rechazar la vía de la guerra.

El ministro insistió en que "hay que parar" los bombardeos, retomar el camino de la negociación e Irán tiene que sentarse en la mesa negociadora del dossier nuclear "de buena fe", pero avisó de que avanzar en una guerra de consecuencias imprevisibles "no es el marco donde se pueda construir nada sólido".