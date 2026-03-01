Exministros de Colombia y Ecuador hacen llamado "urgente" al diálogo ante guerra comercial

Así lo expresaron seis exministros de cada país en un comunicado divulgado hoy, justo el día en que entra en vigor la subida del 30 al 50 % de los aranceles a las importaciones colombianas impuestos por Ecuador como parte de la guerra comercial iniciada el pasado 21 de enero por el presidente Daniel Noboa.

"Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países a restablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel, que permitan definir las acciones prioritarias en materia de seguridad en la frontera (...) desmontar las medidas restrictivas al comercio binacional recientemente implementadas por ambos gobiernos y redefinir una agenda de trabajo binacional de mediano y largo plazo a través de los mecanismos binacionales de diálogo existentes", señala el documento.

Los exministros recomendaron además a las autoridades de Colombia y Ecuador "retomar y honrar los compromisos" asumidos en la Comunidad Andina, de la que forman parte junto con Bolivia y Perú, "y superar las diferencias comerciales que puedan existir de ambos lados de la frontera en el marco del diálogo y las instancias previstas en el sistema de integración subregional".

La subida al 50 % de los aranceles ecuatorianos a los productos colombianos entra en vigor un mes después de que ese país aplicara una sobretasa inicial del 30 % alegando que Colombia no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico y la delincuencia en general en la frontera de 586 kilómetros que comparten.

En respuesta, Colombia también impuso aranceles del 30 % a 23 partidas arancelarias, agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales, que entró en vigor el martes pasado, además de haber impedido el ingreso por vía terrestre de arroz, plátano, banano, papa, cebolla, tomate, legumbres y maracuyá.

Además, suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para atender su demanda nacional en determinados periodos, a lo que Quito respondió con un incremento de tres a 30 dólares por barril en el transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos de Petroecuador.

El comunicado conjunto de este domingo fue firmado por los exministros colombianos de Comercio María Claudia Lacouture, Ximena Lombana, Ángela María Orozco, Luis Guillermo Plata, José Manuel Restrepo y Germán Umaña.

Por el lado de Ecuador firmaron Nathaly Cely, Jorge Illingworth, Daniel Legarda, Iván Ontaneda, Julio José Prado y Francisco Rivadeneira.

Aunque el pasado miércoles la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfel, dijo que se mantenía el diálogo con Bogotá, al día siguiente, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, aseveró: "No hay diálogo en este momento, y por eso la medida tomada".

De otro lado, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) presentarán este lunes de manera simultánea en Quito y Bogotá una postura conjunta de los gremios frente a la guerra comercial entre los dos vecinos.