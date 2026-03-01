Flávio Bolsonaro arremete contra Lula y el Supremo en una manifestación en São Paulo

Dirigentes y simpatizantes de la derecha brasileña salieron este domingo a las calles de varias ciudades del país para protestar contra Lula, el Supremo Tribunal Federal y algunos de sus magistrados.

En el acto que tuvo lugar en la Avenida Paulista, el parlamentario defendió la libertad de su padre, condenado a 27 años y tres meses por golpismo, y aseguró que el líder de la ultraderecha en Brasil "volverá a subir la rampa del (palacio) de Planalto" en enero de 2027.

El senador también denunció una supuesta persecución judicial contra los aliados del bolsonarismo al señalar que "personas inocentes" fueron enviadas a prisión, le pusieron tobilleras electrónicas a gente "humilde y trabajadora y obligaron a otros a salir del país".

No obstante afirmó que la derecha "no va a desistir de Brasil".

En su intervención negó que el encuentro tuviera carácter electoral, pese a la presencia de otros precandidatos presidenciales y la venta de gorras que tenían escrito 'Flávio Bolsonaro 2026' y sostuvo que el objetivo era "rescatar" el país y defender la democracia.

El parlamentario es señalado por las encuestas de intención de voto para las elecciones de octubre como el principal rival de Lula, que ya anunció su intención de aspirar a la reelección para intentar un cuarto mandato como jefe de Estado.

Las manifestaciones convocadas en al menos veinte de las 27 capitales del país bajo el lema 'Acorda Brasil' (despierta Brasil), comenzaron desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer.

Una de las principales consignas, 'Fuera, Lula, Moraes y Toffoli', hizo alusión a los jueces Alexandre de Moraes, instructor del caso que puso tras las rejas al expresidente y cuyo nombre ha sido salpicado junto con el del juez Jose Antonio Dias Toffoli en un caso de fraudes bancarios.

La mayor participación se vio en São Paulo, aunque fue pequeña en comparación con otras convocatorias de la derecha. Según el grupo Monitor de debate político, del Centro Brasilero de Análisis y Planeamiento (Cebrap), unos 20.400 simpatizantes del bolsonarismo se dieron cita en la emblemática avenida, el sitio de concentración por excelencia de la capital paulista.

Entre los asistentes estuvieron los gobernadores de los estados de Mina Gerais y Goias, Romeo Zema y Ronaldo Caiado, también posibles candidatos de la derecha a la presidencia, así como diputados regionales y parlamentarios.

En Río de Janeiro, la icónica playa de Copacabana, redil de la derecha en la ciudad, reunió a unas 4.600 personas, de acuerdo con el Cebrap.

Algo similar se vio en Brasilia, en las inmediaciones del Museo de la República, en un acto con apenas un centenar de asistentes.

En la capital del país, el senador Rogério Marinho, líder de la oposición en el Congreso, afirmó que el actual Gobierno ha vulnerado los principios democráticos, pues según él, acabó con la Constitución y los derechos de los brasileños.