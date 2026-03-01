Francia condena los "ataques masivos" e "injustificados" a otros países por parte de Irán

"Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Baréin, Kuwait, Omán y Jordania se ven envueltos en una guerra que no han elegido", lamentó en su cuenta de X.

El ministro aseguró estar en contacto con sus homólogos de esos países, a los que ha transmitido la "plena solidaridad y el apoyo" de Francia.

Los ataques iraníes han afectado, entre otros objetivos, a una base naval ubicada en Abu Dabi, donde se ha declarado un incendio sin víctimas, confirmó el Ministerio de Defensa emiratí.

Según la prensa gala, en ese lugar hay alojadas fuerzas militares francesas invitadas por EAU, pero el Gobierno francés no se ha pronunciado al respecto.

Barrot, al igual que otros ministros y altos cargos franceses, participarán este domingo por la tarde en una nueva reunión del Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional, que al igual que ayer ha sido convocado por el presidente, Emmanuel Macron, para realizar el seguimiento de la crisis en Oriente Medio a partir de las 19:00 horas (18:00 GMT).