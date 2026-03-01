Gobierno israelí celebra muerte de Jameneí mientras en el país siguen sonando las alarmas

"El tirano Jameneí fue derrotado en el primer golpe de la Operación 'Rugido del León', y con él, otras figuras importantes del bastión terrorista iraní. Quienes trabajaron para destruir a Israel fueron destruidos. Se hizo justicia y el Eje del Mal sufrió un golpe fatal", dijo este domingo en X el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien también felicitó al primer ministro Benjamín Netanyahu por su "liderazgo y determinación".

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, cabeza del sionismo religioso y colono en Cisjordania ocupada, celebró en X escribiendo un fragmento del Libro de los Jueces, del Antiguo Testamento: "Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor".

Asimismo, el también colono y ministro de Seguridad Nacional, el exconvicto Itamar Ben Gvir, escribió una frase del libro de Ester: "Para los judíos era luz y alegría y un gozo precioso", en alusión a la festividad de Purim que comienza mañana por la noche y que rememora la supervivencia de los judíos en el Imperio Persa.

Pese a estas celebraciones, Irán continuó de madrugada atacando con diferentes andanadas de misiles a Israel, activando las alarmas antiaéreas más de una decena de veces en ciudades como Tel Aviv, donde se sitúa el cuartel del Estado Mayor del Ejército.

Poco antes de las siete de la mañana, el Ejército israelí alertó hoy de un nuevo lanzamiento de misiles desde Irán, pero media hora después indicó a la población que podían abandonar los refugios, tras las intercepciones y la ausencia de riesgo.

Aproximadamente a las nueve de la mañana hora local (07:00 GMT), han vuelto a sonar las alarmas en Jerusalén para que la gente acuda nuevamente a los búnkeres en la Ciudad Santa.

Tan solo una mujer de unos 50 años falleció ayer por el impacto de un misil en Tel Aviv, según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom, y dos personas más resultaron heridas de carácter moderado.

En Irán, los muertos superan los 200, incluidas niñas de una escuela de primaria, según la Media Luna Roja. Sin embargo, esa cifra lleva horas sin ser actualizada.

De hecho, solo en el mencionado centro escolar, ubicado en Minab (sur del país), el balance de muertos asciende a 148 personas y 95 heridos, según el gobernador de Minab, Muhammad Radmehr.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.