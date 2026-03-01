Hamás pide tomar "medidas urgentes" contra Israel y EE.UU. tras el asesinato de Jameneí

En un comunicado, Hamás reaccionó por primera vez a los ataques a su aliado tradicional, Irán, y los describió como un atentado "flagrante a la soberanía de un Estado independiente y una violación flagrante de todas las normas y leyes internacionales, que amenaza la paz y la seguridad en la región y en el mundo".

"Esto coloca a nuestra comunidad árabe e islámica y a la comunidad internacional —tanto a los Estados como a las instituciones— ante la responsabilidad política, jurídica e histórica de tomar medidas urgentes y adoptar posiciones serias y firmes contra estos crímenes y violaciones cada vez más graves, y de ponerles fin en toda la región", subrayó.

La organización, que gobierna en la Franja de Gaza, expresó su pesar por la muerte de Jameneí y recordó "su legado y su trayectoria de apoyo al pueblo palestino" durante casi cuatro décadas, con un "compromiso inquebrantable" a pesar de "las presiones, el asedio y las conspiraciones a las que se enfrentó".

Hamás describió a Jameneí como un "mártir" cuya muerte "alimenta nuevas crisis y conflictos que solo sirven a los intereses sionistas de expansión, hegemonía y control a expensas" de los derechos de los pueblos de Irán y de sus aliados.

"La administración estadounidense y el gobierno fascista de ocupación (israelí) son plenamente responsables de esta flagrante agresión y de este crimen atroz contra la soberanía de la República Islámica de Irán, así como de sus graves repercusiones en la seguridad y la estabilidad de la región", subrayó.

El grupo islamista expresó su solidaridad y su apoyo a la República Islámica de Irán y pronosticó que "el terrorismo del gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu (...) no logrará avanzar en sus planes de ocupación y proyectos colonialistas y expansionistas en Palestina y la región".

"Todas estas almas puras que han ascendido en el camino hacia la liberación (...) de nuestra tierra árabe e islámica (...), se convertirán en una maldición que perseguirá a los asesinos criminales. Frustrará sus proyectos, destruirá sus planes maliciosos y acelerará su desaparición", aseguró.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y de otros altos cargos iraníes, y este domingo continuó con sus ataques a países de Oriente Medio aliados de Estados Unidos, así como con andanadas de misiles contra Israel, mientras Teherán sufría nuevos ataques.