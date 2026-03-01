Imagen positiva de Petro sube al 54,5 % en recta final de su mandato y pesa en elecciones

El sondeo, hecho por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, muestra además que hay un 38,4 % de los colombianos que tiene una imagen negativa de la gestión del presidente, cuyo periodo concluirá en cinco meses, mientras que un 7,1 % no sabe o no responde.

La imagen favorable del mandatario, que en enero pasado era del 48,8 %, subió 5,7 puntos porcentuales en el último mes por el impacto del incremento del 23,7 % del salario mínimo y "a pesar de la grave crisis del sistema de salud", señala la revista.

"Gracias pueblo de Colombia. Me iré feliz del gobierno y escribiré algunas cuantas cosas", manifestó Petro, quien dejará el cargo el próximo 7 de agosto, al comentar el resultado de la encuesta en un mensaje en su cuenta de X.

La encuesta indica que la imagen positiva del presidente está detrás del buen desempeño del candidato presidencial de la izquierda, el senador Iván Cepeda, en las distintas encuestas de intención de voto, pues de ese universo del 54,5 % que califica bien a Petro, "casi el 81 por ciento votaría por Cepeda en cualquier escenario de segunda vuelta".

Según el CNC, Cepeda, candidato del parido de Petro, el Pacto Histórico, tiene el 35,4 % de la intención de voto, más del doble que su más cercano rival el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que alcanza el 16,7 %.

Completan el cuadro de los cinco primeros Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y candidata del movimiento de centro-izquierda Imparables (5,2 %); el exalcalde de Medellín y referente del centro político Sergio Fajardo (4,8 %) y la senadora Paloma Valencia, del partido de derechas Centro Democrático (4,1 %), resultados similares al de otras encuestas publicadas esta semana.

En la probable segunda vuelta, el 21 de junio, Cepeda se impondría con el 55 % a De la Espriella, que obtendría un 29,7 %, agrega la encuesta del CNC.

El próximo 8 de marzo, junto con las elecciones para Senado y Cámara de Representantes, se celebrarán tres consultas para definir otras candidaturas presidenciales de la derecha, el centro y la izquierda.

Según la encuesta de hoy, en la consulta de la derecha, que agrupa a nueve aspirantes, la favorita es la uribista Paloma Valencia, con el 39,8 % de la intención de voto, seguida por Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo (13 %) y por el independiente Juan Daniel Oviedo (12,9 %).

En la consulta del centro, con solo dos inscritos, Claudia López obtiene el 91,3 % de la intención de voto contra el 8,7 % de Leonardo Huerta.

En la de la izquierda, que tiene cinco inscritos y de la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó a Cepeda invocando un tecnicismo jurídico, el sondeo apunta en primer lugar a Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín (61,1 %) y en segundo puesto al exsenador Roy Barreras (22,6 %).