Israel asegura que mató a 40 comandantes y altos funcionarios iraníes "en un minuto"

"Durante la noche, continuamos e intensificamos los ataques en todo Irán. Estamos allanando el camino hacia la frontera iraní, llegando hasta la ciudad de Teherán. Atacamos también los sistemas de defensa iraníes y ampliamos la superioridad aérea de la Fuerza Aérea", declaró a medios Effie Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), este domingo.

Y añadió que desde Irán los aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí están operando "24 horas para localizar y atacar objetivos del arsenal de misiles" iraníes.

"Hasta la fecha, hemos desbaratado decenas de lanzadores de misiles que estaban listos para ser lanzados hacia la retaguardia de Israel", dijo sin concretar una cifra exacta ni aportar pruebas solventes.

Irán confirmó este domingo la muerte en este ataque del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

Además, Israel se atribuyó horas antes el asesinato del hasta ayer líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

"Fue blanco de una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea Israelí, guiada por inteligencia precisa de las FDI, mientras se encontraba en su complejo de mando central en el corazón de Teherán", dijo el Ejército en un comunicado.

Estas muertes se unen a las del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, que fueron confirmadas esta mañana por el canal estatal Press TV.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.