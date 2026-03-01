Israel continúa bombardeando Irán y Pezeshkian promete seguir luchando

El Ejército israelí comenzó esta tarde una nueva oleada de bombardeos contra "el corazón" de Teherán, que continúa atacando bases de EE.UU. en Oriente Medio y en territorio israelí en represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel en el que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez después de las especulaciones sobre su estado tras los bombardeos de ayer y, en una declaración en la televisión estatal, insistió en que seguirían con su contraofensiva.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando y seguirán actuando con firmeza para destruir las bases de los enemigos, y los frustrarán como siempre”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC que la operación militar para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un videomensaje publicado este domingo que la ofensiva israelí en Irán aumentará de forma significativa "durante los próximos días".

"Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente fuerza, y esto solo aumentará aún más durante los próximos días", afirmó el mandatario desde la azotea de la Kiriá, una de las principales bases de la unidad de Inteligencia del Ejército israelí situada en Tel Aviv.

Mientras el número de fallecidos en el ataque israelí de ayer contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, los ataques iraníes han matado este domingo a tres personas en Emiratos Árabes Unidos y a nueve en Israel.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo la muerte de 3 personas en los ataques iraníes contra el país, así como que 58 personas sufrieron heridas leves.

En Israel, nueve personas fallecieron también hoy tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, según la última información del servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, en un ataque que ha provocado también 28 heridos. Con estas víctimas son ya diez los muertos en Israel desde el comienzo de la guerra.

Por otra parte, en un comunicado, el Centcom (el Comando Central del Ejército de Estados Unidos) informó de la muerte de tres militares estadounidenses y de que otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la operación 'Furia Épica'.

Por otra parte, el Centcom aseguró que el portaviones USS Abraham Lincoln "no fue alcanzado" por cuatro misiles iraníes, como había informado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes.

"El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA", afirmó el Comando Central en su cuenta de X.

Las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) anunciaron este domingo la suspensión temporal de la circulación por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo global.

En un comunicado, Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, ha explicado que la decisión se mantendrá hasta nuevo aviso, lo que podría provocar retrasos, desvíos o ajustes de horarios en los servicios que hacen escala en puertos del Golfo Pérsico.

Además, la compañía ha anunciado la reconfiguración de sus rutas tradicionales a través de Bab el Mandeb y el Canal de Suez, priorizando la seguridad de su tripulación.

El Ejército de Israel informó este domingo de que destruyó el 50 % de los lanzamisiles balísticos de Irán, aproximadamente 200, e impidió la producción de 1.500 misiles.

Israel añadió que inutilizó otras "decenas" de lanzamisiles tras desmantelar la planta central de producción de explosivos de Irán, que producía el material explosivo de los misiles balísticos y de otros tipos de armas, como cohetes o misiles de crucero.

La Unión Europea (UE) se refirió este domingo a la muerte de ayatolá Alí Jameneí, asesinado en la batería de ataques a Irán lanzados ayer por EE.UU e Israel, y la describió como un "momento decisivo" para Irán y para el pueblo iraní.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en la ofensiva lanzada contra el país persa por fuerzas israelíes y estadounidenses y aseguró que se trata de un asesinato, cometido con una ”cínica violación” de las normas.