Israel describe una "coordinación sin precedentes" con EE.UU. para tumbar al régimen iraní

"Las Fuerzas de Defensa de Israel operan de forma coordinada y sincronizada con el Ejército estadounidense. Se trata de una cooperación sin precedentes que se está estrechando", dijo hoy en una conferencia con medios locales el portavoz castrense en hebreo, Effie Defrin.

Defrin confirmó que Israel ha dañado "significativamente los sistemas de la cadena de mando" del régimen iraní, tras el asesinato ayer de su líder, Ali Jameneí y de otros 40 altos mandos, incluido el jefe del Estado Mayor. Y preguntado por un periodista sobre qué pondría fin a la guerra, el portavoz aludió al final del régimen.

"Una vez más, estamos trabajando para eliminar una amenaza existencial. Esta es una amenaza real, una acción necesaria (...) Debemos dañar y derrocar a este régimen terrorista que amenaza con dañar y destruir al Estado de Israel. Seguiremos profundizando y continuando hasta que alcancemos todos los objetivos fijados", detalló.

Además, confirmó el bombardeo de "decenas" de lanzadores iraníes, lo que disminuye la capacidad de respuesta de Irán, y aseguró que entre los objetivos están también las industrias militares e instalaciones del régimen; así como su sistema nuclear (si bien Israel aún no ha confirmado ataques contra estos complejos).

Esta segunda guerra contra Irán comenzó mientras Teherán y Washington negociaban el programa nuclear iraní, cortando de manera abrupta una nueva ronda prevista de conversaciones para este lunes.