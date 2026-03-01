Israel ha registrado menos de diez impactos de misiles de Irán, según portavoz militar

Los servicios de emergencias israelíes solo han reportado dos impactos, uno de ellos en la ciudad de Haifa (norte) y otro en Tel Aviv, pero no es posible saber si se han producido más, ya que la censura militar israelí prohíbe publicar los lugares de los impactos, especialmente si son infraestructuras estratégicas.
Shoshani ha indicado que los impactos en Israel de misiles -sin contar los que han caído en un espacio abierto ni los restos de intercepciones- han sido de "un solo dígito", pero no concretó cuántos exactamente.
El único que resultó en una víctima mortal -una mujer de 40 años- fue el que se registró este sábado noche en un edificio de unas cuatro plantas del centro de Tel Aviv.
Preguntado si en ese edificio había una sede de inteligencia, respondió: "He visto informes. Puedo hablar sobre los resultados sobre el terreno del impacto de un misil balístico en un edificio residencial y de la muerte de una mujer israelí, una civil".
Y dijo no estar seguro de si algún punto de impacto es una base militar. "No estoy seguro de tener conocimiento de ningún sitio de impacto en bases de las FDI, pero tendría que comprobarlo", afirmó.
Y añadió: "No estoy seguro de que podamos compartirlo en este momento. Estamos haciendo todo lo posible por ser transparentes, pero al mismo tiempo, no proporcionamos información que los iraníes puedan usar para establecer sus objetivos y aumentar sus operaciones".
Shoshani explicó que la operación de ataque a Irán ha tenido varias fases, la primera de ellas un ataque preciso donde mataron a 40 altos mandos iraníes en un ataque de "un minuto" en Teherán, donde murió el ayatolá Alí Jameneí.
La segunda consistió en un segundo despliegue aéreo, que calificó como el mayor de la historia de Israel, para desmantelar elementos de defensa aérea iraníes, y la tercera un ataque a los sitios desde donde Irán dispara misiles.
Sobre esta última, dijo que por el momento se están centrando en los lanzadores, y no en los propios misiles que tiene Irán, que calculó en 2.500 antes del ataque.
Así, durante la noche las fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron 30 objetivos en el centro y el oeste de Irán, para mermar su capacidad de misiles balísticos, dijo Shoshani.
Este domingo, indicó que estaban atacando el centro de Teherán: "Nuestras operaciones se están moviendo ahora más hacia el centro de Teherán a medida que avanzamos en esta operación, llevando a cabo ataques contra objetivos terroristas del régimen iraní en Teherán".