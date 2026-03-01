Israel informa de misiles disparados desde el Líbano contra el norte del país

Según la información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su canal de Telegram, varias alertas se activaron en el norte a raíz de estos ataques poco después de la media noche.

"La Fuerza Aérea interceptó un proyectil que cruzó desde el Líbano (...) No se reportaron daños ni víctimas", anunció el Ejército.

Otros proyectiles cayeron en zonas abiertas.

Israel bombardea con asiduidad el Líbano con el objetivo de mermar el grupo chií Hizbulá, alineado con Irán.

Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado un ataque coordinado contra Irán, que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, además de varios altos cargos militares, dejando un saldo total de más de 200 víctimas mortales.

Desde ese momento, los ataques de Israel contra la república islámica no han cesado.

Por su parte, Irán ha bombardeado Israel, provocando nueve muertos, y los países aliados de Estados Unidos en la región donde Washington mantiene bases militares como Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde también dejaron tres víctimas mortales.