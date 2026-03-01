La aviación israelí inicia otra oleada de bombardeos contra "el corazón" de Teherán

"La Fuerza Aérea de Israel ha iniciado una oleada de ataques en Teherán", recoge un comunicado del Ejército en el que asegura que los bombardeos están dirigidos contra "el corazón" de la ciudad.

Mientras la aviación se dirigía hacia el este para bombardear Teherán, los intentos de interceptar una andanada de misiles iraníes dirigidos al norte de Israel continuaban en curso. Poco después las fuerzas armadas daban por concluida la amenaza.

"Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con potencia creciente, y esta no hará más que aumentar aún más en los próximos días", anunció el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un videocomunicado compartido por su oficina.

Poco antes de comenzar la nueva ola de ataques, el Ejército confirmó la destrucción del cuartel general de las Fuerzas de Seguridad Interna iraníes, asegurando que se encargaban de "establecer la comunicación entre los niveles de mando" del régimen iraní y de "dirigir la brutal represión contra el pueblo iraní".

"El cuartel general de la base de Saralah, que servía como mando de defensa de Teherán contra las amenazas militares, también fue destruido", anunciaron las fuerzas armadas israelíes en sus canales en persa.

Desde primera hora del sábado, Israel bombardea Irán con la colaboración de Estados Unidos, asegurando buscar poner fin al régimen de los ayatolás y habiendo conseguido asesinar en sus ataques ayer al líder supremo, Alí Jameneí.

En un comunicado emitido este domingo, las fuerzas armadas israelíes dijeron haber eliminado en sus ataques a 40 comandantes y altos cargos iraníes.

Más de 200 personas han muerto en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos, entre ellas 148 por un bombardeo contra una escuela de primaria en Minab (sur del país). Mientras, en Israel son 10 los fallecidos por impactos de misiles iraníes en el país.