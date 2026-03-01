La guerra en Irán obliga a compañías turcas a cancelar cientos de vuelos

La aerolínea de bandera turca Turkish Airlines anunció ayer la suspensión de los vuelos previstos a Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes y Omán, inicialmente solo durante la jornada del sábado, mientras que anulaba hasta el lunes incluido los vuelos a Irán, Irak, Siria, Líbano y Jordania.

No ha actualizado esta información, pero la web del aeropuerto de Estambul, principal base de Turkish, no indica ningún vuelo a estos países de la compañía turca, ni de otras compañías, exceptuando un vuelo a Beirut de la libanesa Middle East Airlines, hasta la medianoche próxima.

También se han cancelado los vuelos a la región autónoma de Kurdistán iraquí, pero continúan los vuelos a Egipto y a Arabia Saudí.

La compañía privada turca Pegasus anunció ayer una medida similar y hoy ha actualizado la información, indicando la cancelación de un centenar de vuelos a Irán, Irak, Líbano, Jordania, Catar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes y Omán, hasta el martes incluido.

La medida afectó a unos 20 vuelos ayer, más de 50 hoy, con 37 cancelaciones previstos para el lunes y 15 en la mañana del martes.

Turkish Airlines no ha indicado el número de vuelos afectados, pero su volumen de tránsito habitual a estos países es notablemente mayor que el de la compañía rival.

Ambas compañías turcas dejaron de volar a Israel tras desencadenarse la guerra de Israel en Gaza en octubre de 2023 y no ha retomado sus vuelos.