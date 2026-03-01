La primera víctima de misiles iraníes en Israel es una mujer filipina que cuidaba ancianos

La Embajada de Filipinas en Teherán identificó a la fallecida como Mary Ann V. de Vera, de 32 años y nacida en la localidad filipina de Basista. Trabajaba en Israel como cuidadora desde 2019.

El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmonstein, informó de este fallecimiento durante una visita que hizo al lugar del impacto: un edificio de unas cuatro plantas ubicado en el centro de Tel Aviv y que fue alcanzado de lleno por un misil.

Por el momento, los servicios de emergencias israelíes han reportado tres impactos de misiles iraníes, el de Tel Aviv y otros dos en Haifa (norte) y Beit Shemesh (centro).

Un portavoz militar afirmó este domingo que los impactos registrados son menos de diez -de un solo dígito, dijo- pero solo se conocen estos tres, en un país donde la censura militar prohíbe la publicación de los lugares de los impactos, especialmente si son estratégicos.

En el edificio atacado, dijo el portavoz de Exteriores, vivían personas mayores, una de ellas una mujer que era asistida por la ciudadana filipina muerta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EFE habló en el lugar con vecinos que relataron cómo algunos habitantes del edificio no tuvieron tiempo de llegar al refugio subterráneo en los aproximadamente 15 minutos desde que suena en los móviles la primera alerta de que los misiles se dirigen a Israel hasta que efectivamente llegan a su territorio.

Este domingo, todavía había vecinos que buscaban en pijama entre los escombros sus enseres, en una ciudad donde las alarmas no han dejado de sonar desde que Irán comenzara su respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos.

El Gobierno israelí anunció que dará una ayuda inmediata de 2.000 séqueles (540 euros) a las personas cuyas casas hayan quedado dañadas e inhabitables por los ataques de Irán.

Ayer, la ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora contra objetivos en Teherán y otras ciudades, y se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

Entre ellas 148 personas, la mayoría niñas, en una escuela primaria femenina en la localidad iraní de Minab (sur del país), según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

El Ejército israelí, no obstante, asegura que no tiene conocimiento de "ninguna operación" de sus fuerzas o de las estadounidenses en la zona de este centro escolar.