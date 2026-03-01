Líder chií iraní llama a la guerra santa contra Estados Unidos e Israel

El marya taqlid chií, el rango más alto dentro de la jerarquía chiita usulí, indicó que "el pueblo de Irán y el mundo islámico son los vengadores de la sangre del líder mártir de la Revolución", tras el asesinato del líder supremo de la república islámica, Ali Jameneí.

"Los principales responsables de este crimen son Estados Unidos y el régimen sionista, y esta venganza es un deber religioso de todos los musulmanes del mundo hasta que se erradique el mal de estos criminales", indicó Shirazi según reportó la agencia iraní Tasnim.

La televisión estatal iraní anunció esta madrugada la muerte de Jameneí en su oficina el sábado en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, una información que fue más tarde confirmada por el Gobierno y otros organismos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que Jameneí, de 86 años y quien ejerció como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás.