Líder regional del PNUD se reunirá con el presidente de Honduras para abordar cooperación

Muschett será recibida este lunes por Asfura en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, donde la representante del PNUD también se reunirá con el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano; el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Fátima Juárez.

La agenda de Muschett incluye una visita a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde será recibida por el rector Odir Fernández, con el propósito de conocer los avances del proyecto de “mejora de la educación superior mediante el fortalecimiento de capacidades" en la máxima casa de estudios, que ejecuta el PNUD.

"Este proyecto busca modernizar la gestión universitaria, fortalecer el bienestar estudiantil, promover la innovación académica e impulsar la sostenibilidad institucional", subraya el comunicado del PNUD.